В мае из Геленджика запустят новые междугородние автобусы

В начале курортного сезона из Геленджика начнут курсировать шесть новых междугородних автобусов, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Автобусы будут следовать по прямой или проходящим сообщением через Геленджик.

С автостанции Геленджика в 20:00 будет отправляться прямой рейс до Севастополя. Из проходящих автобусов через Геленджик будут курсировать рейсы «Новороссийск — Сочи», «Анапа — Москва», «Анапа — Сочи», «Новороссийск — Грозный», «Новороссийск — Ставрополь».

Решение о запуске новых автобусов было принято в связи с увеличением пассажиропотока в период летнего сезона. До 19 мая также будет действовать специальный рейс «Геленджик — Донецк».

