В СКФО планируют реализовать инвестпроекты АПК на 18,6 млрд рублей

В 2026 году в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) запланирована реализация 11 инвестиционных проектов агропромышленного комплекса стоимостью 18,6 млрд руб., сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

Ожидается, что в регионе будут созданы 700 дополнительных рабочих мест. «Большая часть проектов будет реализована на территории Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии«

