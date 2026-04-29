В СКФО планируют реализовать инвестпроекты АПК на 18,6 млрд рублей
В 2026 году в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) запланирована реализация 11 инвестиционных проектов агропромышленного комплекса стоимостью 18,6 млрд руб., сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Ожидается, что в регионе будут созданы 700 дополнительных рабочих мест. «Большая часть проектов будет реализована на территории Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии«