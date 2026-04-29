В Петербурге 70% вернувшихся ветеранов СВО получают трудоустройство

В Санкт-Петербурге уровень трудоустройства ветеранов специальной военной операции достиг 70%. Более 20% ветеранов нашли работу при содействии социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», сообщила заместитель руководителя петербургского филиала Алена Виноградова, пишет ТАСС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что 35% из числа трудоустроенных через фонд составляют участники СВО с тяжелыми ранениями и инвалидностью.

Филиал фонда сотрудничает с крупными работодателями города — уже подписано более 30 соглашений. Среди партнеров — «Ростех», «Российские железные дороги», «Газпром диагностика», «Силовые машины», «Россети Ленэнерго» и судостроительная фирма «Алмаз».

Как отметила госпожа Виноградова, ветераны рассматривают не только дистанционные вакансии и работу в службах поддержки, но и возможности трудоустройства на городских предприятиях, а также обучение новым специальностям непосредственно на производстве.

