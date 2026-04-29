В Дагестане возбудили дело о хищении 40 млн рублей при строительстве школы

После прокурорской проверки в Дагестане было возбуждено дело по факту мошенничества при строительстве школы в селе Джавгат Кайтагского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Администрация Кайтагского района в 2022 году заключила договор с подрядчиком на строительство школы на 560 мест. В ходе проверки было выявлено, что стоимость работ была превышена на 40 млн руб. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

