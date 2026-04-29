В Петербурге пару подростков подозревают в продаже наркотиков

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пару подростков, которых подозревают в наркоторговле. Пойманным девушке 18 лет, а молодому человеку — 17, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В Петербурге задержали подростков, которые намеревались продавать наркотики

Несовершеннолетнего задержали на Лиговском проспекте по подозрению в попытке сбыта наркотиков. При досмотре у него изъяли два свертка с веществом, предположительно содержащим амфетамин.

Правоохранители полагают, что запрещенное вещество он мог приобрести на улице Морской Пехоты. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники полиции провели обыск в квартире, где находилась 18-летняя девушка.

В помещении были обнаружены пакеты с белым порошком и брусками общей массой около 1,2 кг, а также электронные весы, упаковочные материалы и мобильный телефон. Девушка, по информации следствия, заявила, что хранила амфетамин.

Изъятое вещество направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. 18-летней подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении подростка также проводятся следственные действия.

Матвей Николаев