Мэрия Волгограда через суд добивается сноса пруда и аллей на Мамаевом кургане
Мэрия Волгограда требует снести пруд с японскими карпами, фонтан и аллеи на Мамаевом кургане возле гостиницы «Сталинград». Чиновники ссылаются на решение арбитражного суда, пишет V1.RU.
Суд обязал владельца гостиницы "Сталинград" освободить участок на Мамаевом кургане от пруда и фонтана
Ранее участок на ул. Рокоссовского, 102, находящийся в федеральной собственности, был предоставлен в аренду предпринимателю для эксплуатации площадки с замощением и ряда сооружений, которые не подлежат государственной регистрации. По словам представителей муниципалитета, хозяйствующий субъект все равно зарегистрировал право собственности на эти сооружения в ЕГРН. Выявление именно этого факта послужило поводом для судебного иска мэрии о признании отсутствующим права собственности и недействительным договора аренды.
В июле 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону муниципалитета и обязал владельца освободить участок от расположенных на нем сооружений. Решение вступило в законную силу, исполнительный документ находится у приставов.
По информации V1.RU, в советское время на вершине Мамаева кургана была столовая. В начале нулевых здание и прилегающая территория перешли в собственность известного бизнесмена Василия Бухтиенко. Из здания столовой он сделал гостиницу «Сталинград» и культурный центр. С 2006 года там работает частный музей Сталина и кафе. После убийства предпринимателя в 2010-м управлять культурным комплексом и гостиницей стала его супруга Татьяна Бухтиенко и две дочери.
По словам Натальи, дочери Василия Бухтиенко, территория с прудом и прогулочными аллеями согласовывалась с прежним директором музея-заповедника «Сталинградская битва» Борисом Усиком. «К сожалению, мы не могли знать, на каких условиях и как мой покойный отец договаривался с музеем-заповедником. Так как земля эта федеральная, то, соответственно, разрешение на благоустройство требовалось непосредственно у Мамаева кургана, ответственного за весь этот участок», — сообщила госпожа Бухтиенко. Она рассказала, что чиновники из администрации Волгограда требуют снести весь парк и привести его в первоначальный вид за свой счет. «То есть превратить в покрытый выжженным бурьяном пустырь, каким он был 25 лет назад», — добавила владелица.