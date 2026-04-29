«Яндекс» запустит модуль по ИИ-робототехнике для студентов УрФУ

Осенью 2026 года «Яндекс» запустит новый единый модуль по физическому ИИ в 13 университетах 10 регионов России. В Свердловской области курс будет доступен студентам IT-специальностей Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках обучения студенты познакомятся с ключевыми аспектами физического ИИ, включая работу с сенсорами, алгоритмами навигации и распознавания, а также освоят использование облачных сервисов для обработки данных и управления роботами. Программа предусматривает практические занятия, семинары и мастер-классы с участием специалистов компании. Отдельное внимание будет уделено поддержке преподавателей: «Яндекс Образование» обеспечит методическую и экспертную помощь для внедрения современных подходов в обучение.

Физический ИИ — это технологии для умных роботов и автономных систем, которые могут взаимодействовать с миром и принимать самостоятельные решения в реальных условиях. Такие роботы уже применяются в логистике, производстве, медицине, материаловедении и других сферах.

Инициатива стала частью нового направления «Яндекс-образования» в сфере ИИ-робототехники. Ранее «Яндекс» совместно с рядом национальных исследовательских вузов, включая НИУ ВШЭ, МФТИ и ИТМО, разработал модель компетенций в области физического ИИ. Документ описывает набор знаний и навыков, необходимых создателям роботов и автономных систем. Документ находится в открытом доступе — любой вуз может использовать его для составления образовательных программ.

Полина Бабинцева