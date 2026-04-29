ММК начал выпуск нового вида проката для экстремально низких температур

На Магнитогорском металлургическом комбинате освоена технология производства нового вида продукции, который пополнил линейку высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG, — горячекатаного проката из криогенной стали MAGSTRONG CRYO.

Криогенная сталь используется при экстремально низких температурах — до минус 196°С. Столь низкая температура является типичной для хранения и транспортировки сжиженных газов (в том числе сжиженного природного газа). Обычный металл при такой температуре теряет способность деформироваться, что может приводить к его разрушению. MAGSTRONG CRYO — конструкционная криогенная сталь, имеющая высокий показатель ударной вязкости при температуре минус 196°С и устойчивая к разрушению.

Специалисты ММК разработали уникальные режимы изготовления криогенной стали, которые позволяют обеспечивать все необходимые характеристики даже в диапазоне толщины проката от 4 до 7 мм. Таким образом, в настоящее время компания предлагает клиентам прокат от 4 до 50 мм в двух исполнениях: MAGSTRONG CRYO 480 с пределом текучести от 480МПа и MAGSTRONG CRYO 580 с более выраженными прочностными свойствами и пределом текучести от 580МПа. Металлопрокат можно использовать в сфере производства, транспортировки и хранения сжиженных газов.

Продукция под брендом MAGSTRONG CRYO выдерживает аномально низкие температуры.

