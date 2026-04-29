Ставрополье и Северная Корея договорились о сотрудничестве на КИФ-2026

На площадке МВЦ «МинводыЭКСПО» в ходе Кавказского инвестиционного форума2026, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Корейской НародноДемократической Республики в России Син Хон Чхолом, сообщает пресс-служба главы региона.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая торговоэкономическое взаимодействие, гуманитарные связи и возможности реализации совместных проектов.

Владимир Владимиров напомнил, что Ставрополье входит в пятерку российских регионовлидеров по производству сельскохозяйственной продукции и занимает сильные позиции в химической промышленности, прежде всего по выпуску минеральных удобрений и пластмасс. Глава региона подчеркнул, что край открыт для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в агропромышленном комплексе и поставках продукции, и выразил ожидание роста взаимной торговли и реализации совместных проектов.

Син Хон Чхол, в свою очередь, отметил, что Ставропольский край рассматривают как перспективного партнера и видят возможности для развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. По итогам встречи стороны договорились о продолжении рабочих контактов, направленных на расширение партнерства.

Внешнеторговый оборот Ставропольского края с КНДР по итогам 2025 года составил $6,7 млн. Экспорт увеличился до $0,5 млн, что более чем вдвое выше показателя 2023 года, тогда как импорт достиг $6,1 млн. Основу экспорта региона в КНДР формируют пластмассы и изделия из них, а также продукция из драгоценных металлов и камней. В структуре импорта преобладают химическая продукция (красители и пигменты), пластмассы, органические соединения, а также оборудование и приборы.

Аналитики отмечают, что за последние годы товарооборот между Ставропольем и КНДР сохраняется на стабильном уровне и демонстрирует потенциал для дальнейшего роста и диверсификации. В контексте выхода российских регионов на новые рынки Восточной и ЮгоВосточной Азии, в том числе в условиях формирования особых отношений между Россией и КНДР, представители края рассматривают Ставрополь как логистическую и производственную платформу для поставок в регион, включая аграрную продукцию и химическое сырье.

Всего на КИФ-2026 прибыли представители более 30 стран и свыше 5 тыс. участников из разных регионов России. Встреча с послом Северной Кореи стала частью более широкой линии властей Ставрополья на углубление связей с государствами Азии и Ближнего Востока. Власти края подчеркивают, что для Ставрополья форум имеет стратегическое значение: он открывает дополнительные возможности для расширения экспортных связей, продвижения потенциала региона в сельском хозяйстве, химической промышленности и логистике.

Станислав Маслаков