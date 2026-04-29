Жители Краснодара перечислили факторы, ради которых ждут повышения

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели опрос и выяснили*, что большинство краснодарцев ждут повышения ради большего количества управленческих задач (40%), увеличения числа подчиненных и влияния на ключевые решения (по 31%). При этом 29% устроит рост ежемесячной зарплаты на 40–50 тысяч рублей, 27% — только на 50 тысяч рублей и больше, а 23% — на 30–40 тысяч рублей.

Так, 29% опрошенных отметили, что готовы осваивать новые навыки**, а каждый четвертый — жертвовать балансом между работой и личной жизнью. Еще 23% согласны на частые командировки, а 17% — брать больше ответственности. Интересно, что 21% не хотят ничем жертвовать, а меньше всего респонденты желают работать сверхурочно (8%).

Главным фактором повышения, по мнению опрошенных жителей Краснодара**, является присутствие в офисе — такой вариант ответа выбрали 35% респондентов. Еще 31% считают, что больше всего решает готовность к новой должности, а по 29% — инициативность и самостоятельность. Две трети уверены в отсутствии влияния пола человека на возможность продвижения, однако еще 27% полагают, что мужчинам проще развить карьеру, а 6% указывают на женщин.

Более 80% участников опроса убеждены, что дружба с руководством напрямую влияет на карьерный рост. Половина работников считает, что лояльность начальства позволяют заработать общее хобби, а также совместные обеды, переписки онлайн по нерабочим вопросам и общение семьями (по 46%) и выполнение личных просьб (33%).

Интересно, что те респонденты, кто желал бы получить собственный кабинет после повышения, хотели бы иметь удобное кресло (33%), дополнительную технику, например массажное кресло, и хорошую шумоизоляцию (по 27%).