Проект туристического поселка Нарсаны в КЧР оценили в 160 млрд рублей

Стоимость реализации проекта туристического поселка Нарсана превысил 160 млрд руб. Об том сообщил первый заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Дагир Смакуев на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026).

Работы по возведению курорта начинаются в 2026 году. Общая площадь застройки объекта достигает примерно 1,2 млн квадратных метров.

Регион готов к обсуждению с инвесторами вариантов размещения проектов на территории туристической зоны Нарсана.

Мария Хоперская