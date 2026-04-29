В Удмуртии завершено расследование уголовного дела бывшего судебного пристава

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу бывшего судебного пристава одного из подразделений УФССП по республике, обвиняемого во взятке (ст. 290 УК). Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 46-летний бывший младший инспектор-исполнитель Устиновского райотдела УФССП по Удмуртии получил 105 тыс. руб. от лица, оказывающего юридические услуги в сфере исполнительного производства, за передачу ему персональных данных должников.

По указанной статье предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Обвиняемый помещен под домашний арест. Уголовное дело направлено Октябрьский райсуд Ижевска.