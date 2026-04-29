В Ставрополье должники выплатили 240 млн рублей алиментов

В Ставропольском крае с начала 2026 года родители, имеющие задолженность по алиментам, перечислили более 240 млн руб. За первые три месяца года у судебных приставов находилось свыше 13 тыс. исполнительных производств о взыскании средств. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Основными плательщиками алиментов выступают мужчины, однако 16 исполнительных производств открыто в отношении женщин-должниц. Одной из действенных мер воздействия на уклонистов стало ограничение права управления транспортными средствами. На сегодняшний день в регионе лишены возможности садиться за руль более 3 тыс. неплательщиков.

После введения запрета на вождение дети должников с начала года получили 46,5 млн руб. За первый квартал 281 родитель привлечен к административной ответственности, а 108 фигурантов стали подозреваемыми по уголовным делам за злостное уклонение от уплаты алиментов.

