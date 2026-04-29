На обходе Майкопа формируют насыпь и возводят искусственные сооружения

В Адыгее продолжается строительство второго этапа третьей очереди обхода Майкопа протяженностью 11,14 км. Завершить работы планируется до 2032 года, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и является одним из крупнейших инфраструктурных объектов республики. После ввода в эксплуатацию трасса обеспечит полноценный обход Майкопа и выход к федеральной автодороге А-159.

Как уточнили в ведомстве, на объекте уже выполнены работы по разбивке и выносу оси трассы. Ведется строительство искусственных сооружений: пробурены скважины, устроены ростверки, возводятся опоры и ригели, идет подготовка к монтажу балочных конструкций.

Параллельно выполняются земляные работы — снятие плодородного слоя, формирование насыпей и выемок, устройство дорожного полотна. На строительстве задействованы десятки специалистов и единиц техники.

Ранее при федеральной поддержке в Адыгее были введены в эксплуатацию первая и вторая очереди, а также первый этап третьей очереди обхода. Общая протяженность трасс составила 27 км.

Как писал «Ъ-Кубань», в Адыгее по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году привели к нормативному состоянию почти 5 км автомобильной дороги «Обход Майкопа».

Анна Гречко