В Абхазии задержали троих россиян по подозрению в терроризме

Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о задержании и последующей передаче российской стороне трех граждан РФ, которых подозревают в причастности к созданию террористического сообщества и подготовке противоправной деятельности на территории Краснодарского края.

По данным ведомства, фигуранты дела были задержаны в рамках оперативных мероприятий, проводимых на территории республики. В СГБ Абхазии уточнили, что речь идет о группе лиц, которых подозревают в организации структуры, нацеленной на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Согласно опубликованной информации, среди задержанных — 40-летняя женщина и двое мужчин. Женщине инкриминируется создание и координация сообщества, деятельность которого, по версии следствия, была связана с подготовкой насильственных действий, включая возможные попытки захвата административных объектов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности.

По остальным фигурантам проводятся следственные действия, в рамках которых устанавливаются их роли и степень участия в предполагаемой противоправной деятельности.

После завершения процессуальных процедур все трое были переданы российским правоохранительным органам для дальнейшего расследования и принятия процессуальных решений на территории РФ.

В СГБ Абхазии подчеркнули, что меры были приняты в рамках взаимодействия с компетентными органами России и направлены на пресечение потенциальных угроз безопасности.

Дополнительные обстоятельства дела, включая возможные каналы связи и подготовительные действия фигурантов, в настоящее время не раскрываются в интересах следствия.

