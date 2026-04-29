Экс-сотрудника таможни под Калининградом приговорили к 3 годам колонии за взятки

Бывшего ведущего инспектора отдела таможенного поста МАПП «Чернышевское» признали виновным по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение вынес Ленинградский районный суд Калининграда. Установлено, что бывший инспектор с апреля 2022 года по октябрь 2023 года получал денежные средства от коллег и передавал их начальнику таможенного поста в качестве взяток за общее покровительство по службе. Сумма взяток превысила 11,5 млн рублей.

Суд приговорил экс-сотрудника таможни к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, рассматриваются и другие дела в отношении соучастников по делу.

Карина Дроздецкая