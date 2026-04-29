Директор ГУАД Леонид Самухин возглавил минтранс Нижегородской области

Нижегородское министерство транспорта возглавил директор регионального «Главного управления автомобильных дорог» (ГУАД) Леонид Самухин. Указ подписал губернатор Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Леонид Самухин руководил ГУАД с декабря 2019 года. Ранее он работал директором департамента, заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.

И.о. директора ГУАД назначен Александр Денисов.

Как писал «Ъ-Приволжье», предыдущий министр транспорта Павел Саватеев в марте стал зампредом нижегородского правительства по строительному блоку вместо Ивана Каргина. Последний покинул должность по собственному желанию.

Елена Ковалева