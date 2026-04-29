Жители ЮФО и СКФО стали активнее бронировать туры в Адыгею и Архыз

Непродолжительность майских праздников в 2026 году сместила спрос в сторону коротких поездок и направлений в пределах своего и соседних регионов, сообщили эксперты туроператора «Алеан». В число таких направлений в ЮФО вошла Адыгея.

По данным туроператора, туристы все чаще отказываются от дальних поездок, выбирая более доступные по логистике и бюджету локации. Так, жители Москвы ориентируются на поездки в Тверскую, Тульскую и Калужскую области, петербуржцы — в Ленинградскую область и Карелию. Туристы из Свердловской области и Удмуртии проявляют повышенный интерес к Кирову, Перми и курорту Усть-Качка.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах фиксируется рост бронирований в Архызе и Адыгее. Наиболее заметную динамику спроса по сравнению с прошлым годом показала Адыгея — число бронирований увеличилось вдвое. Киров также демонстрирует рост на уровне около 30% к аналогичному периоду прошлого года.

