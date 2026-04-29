Минэкономразвития Дагестана и РЭЦ подписали план поддержки экспорта СКФО

Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов подписал План мероприятий (дорожной карты), направленного на расширение мер поддержки экспортно-ориентированных СКФО. Документ подписали на Кавказском инвестиционном форуме между министерством экономического развития России и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ).

«У республики большие возможности в АПК, промышленности и креативных индустриях, и мы видим заинтересованность Российского экспортного центра в системной работе с нашими предпринимателями»,— подчеркнул Гаджи Султанов.

В рамках утвержденного плана мероприятий в регионе будет продолжена работа по продвижению местной продукции на внешние рынки, расширению географии поставок и увеличению объемов несырьевого экспорта.

