Кубань стала самым востребованным направлением у россиян в 2026 году

Краснодарский край стал самым востребованным внутренним направлением для поездок россиян в 2026 году, следует из результатов опроса «Яндекс Путешествий». Регион выбрали 38% респондентов, планирующих путешествия по России.

Согласно исследованию, в целом 84% опрошенных намерены совершать поездки в 2026 году, при этом около 70% из них ориентируются на внутренний туризм. В компании отмечают ряд поведенческих трендов: 69% путешественников оформляют бронирования в день поиска, а 40% рассматривают поездки внутри своего региона.

Помимо Краснодарского края, в число наиболее популярных направлений вошли Санкт-Петербург (23%), Крым (18%), Кавказские Минеральные Воды (17%) и Москва (16%).

Что касается зарубежных поездок, лидирующие позиции занимает Турция, которую планируют посетить 32% респондентов, рассматривающих выезд за рубеж. Далее следуют Таиланд (21%), Египет (20%) и Вьетнам (15%).

