На берегу Финского залива в Петербурге построят оздоровительную клинику

Девелоперская компания AAG приобрела у строительного холдинга «Сенатор» проект в поселке Солнечное на Приморском шоссе, 381. На участке площадью около 3,7 га согласовано строительство порядка 25 тыс. кв. м недвижимости — 13 корпусов, ядром которых станет оздоровительная клиника. Эксперты оценивают сделку в 2–2,5 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты оценивают сделку в 2–2,5 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказала «Деловому Петербургу» коммерческий директор AAG Ольга Захарова, проект объединит разные форматы: от клубных 4-этажных домов с загородными резиденциями до инвестиционных апартаментов. В отдельных корпусах разместятся ресторан, клиника, СПА, фитнес и бассейн на кровле. Наличие отеля категории «пять звезд» позволит внедрить сервис премиум-уровня и клубную систему привилегий для резидентов. Детали проекта и операторов по отдельным объектам застройщик обещает раскрыть позже.

Участок расположен в зеленой зоне рядом с пляжем «Ласковый» и элитным банным комплексом «Бор 812».

Кирилл Конторщиков