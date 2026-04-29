Чемпионат России по ралли впервые пройдет на Северном Кавказе — на курорте «Архыз»

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии впервые примет четвертый этап Чемпионата России по ралли. Соответствующее соглашение подписали представители всесезонного курорта (входит в ГК «Мантера») и компания «Автоспортмедиагрупп» (АСМГ) — официальный промоутер национального чемпионата и Кубка страны по ралли.

Документ закрепляет проведение на территории туристического кластера четвертого этапа Чемпионата России по ралли «Татнефть» под названием «Ралли Кавказ».

«Подписание соглашения открывает новую страницу в развитии автоспорта на Северном Кавказе и в России в целом. Мы рады поддержать организаторов и участников дебютного для СКФО раллийного старта», — отметила заместитель генерального директора ГК «Мантера» Мария Золотухина.

Исполнительный директор АСМГ Артур Мурадян добавил, что автоспорт в России активно развивается: за последние годы количество участников выросло втрое. «Совместная работа с курортом "Архыз" даст молодым спортсменам возможность познакомиться с классическим ралли и сделать первые шаги в карьере», — заявил он.

«Для нас это стратегическая возможность раскрыть спортивно-туристический потенциал Карачаево-Черкесии и привлечь в регион новую аудиторию. Мероприятие реализуется при поддержке Минтуризма и курортов, Минспорта и Минтранса КЧР, что подчеркивает его значимость для экономики и инфраструктуры республики», — добавил генеральный директор курорта «Архыз» Роман Киранчук.

Александра Локтионова