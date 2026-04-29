Кавказ.РФ и Роза Хутор договорились о сотрудничестве для развития горного туризма в России

Всесезонный горный курорт «Роза Хутор» и государственная корпорация Кавказ.РФ объявили о начале совместной работы.

Партнерство направлено на повышение эффективности управления туристско-рекреационными комплексами, подготовку специалистов редких «горных» профессий и внедрение флагманских отечественных технологических решений в сфере эксплуатации горнолыжной инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписано на Кавказском инвестиционном форуме.

Документ закрепляет долгосрочное взаимодействие сторон и формирует основу совместной работы по развитию всесезонного горного туризма в России. Соглашение подписали генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов и генеральный директор Роза Хутор Константин Нестеров.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут совершенствование нормативно-правовой базы и отраслевых стандартов работы курортов (в том числе — с учетом природоохранных факторов), обмен опытом в сфере эксплуатации туристско-рекреационных комплексов, совместное продвижение горного туризма.

Отдельное внимание уделено импортозамещению в инфраструктуре горных курортов. Речь идет о развитии отечественных решений для горнолыжного и инженерного оборудования, включая их тестирование и внедрение.

Оба курорта уже реализуют такие проекты. В частности, на шести канатных дорогах курорта Роза Хутор — «Тироль», «Олимпия», «Заповедный лес», «Волчья скала», «Квартет», «Экстрим» — зарубежное программное обеспечение автоматизированных систем управления (ПО АСУ) полностью заменено на российское. Поставщиком всех новых канатных дорог и программного обеспечения курортов «Мамисон» и «Ведучи» является отечественный производитель. На высокогорном Эльбрусе второй сезон тестируются отечественные ратраки.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров отметил: эта работа будет развиваться в системном формате.

«Следующим логичным шагом мы считаем формирование единой российской экосистемы управления канатными дорогами — на уровне не только технологий, а полного жизненного цикла: поставки оборудования и запчастей, сервисного сопровождения, технической поддержки и обучения персонала внутри страны,— прокомментировал он.— Без подготовленных специалистов любая технология теряет эффективность, и горнолыжная индустрия — не исключение».

Роза Хутор и Кавказ.РФ уже начали работу над созданием системы обучения специалистов редких профессий горнолыжной отрасли — оснежителей, ратракистов, лавинщиков, операторов канатных дорог — на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. Сегодня централизованная модель подготовки таких кадров в России отсутствует. Курорты «выращивают» их самостоятельно: находят людей из смежных профессий и годами обучают на практике. Развитие этого направления также закреплено в подписанном соглашении.

«В прошлом году мы системно занялись вопросом подготовки кадров для сферы туризма, кадровый вопрос — это главная "боль" всех наших инвесторов на курортах. Была создана Ассоциация развития кадрового потенциала СКФО, мы сейчас работаем над стандартами отрасли. В партнерстве с "Роза Хутор" заходим в еще одну, более узкую, но не менее важную нишу — подготовку узкоспециализированных специалистов, "элиты" горнолыжного комплекса. Масштабы сочинского курорта и высокогорный опыт нашей эльбрусской команды могут дать очень высокий синергетический эффект, а партнерство — создать позитивный прецедент в отрасли»,— говорит Андрей Юмшанов.

Завтра, 30 апреля, в рамках Кавказского инвестиционного форума пройдет дискуссия, посвященная импортозамещению в горнолыжной сфере. Ее организатор — Кавказ.РФ. Спикерами выступят Хиса Беккаев и Владимир Лапухин, руководящие эксплуатацией и строительством в госкорпорации, генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров, отечественные производители техники, комплектующих, экипировки.

