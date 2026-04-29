В Дагестане вынесли приговор по делу о халатности, повлекшей гибель ребенка

Ногайский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении бывшего директора МКУ «Отдел капитального строительства» муниципального района Ногайский район. Он признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания установлено, что осужденный, являясь должностным лицом, обязан был контролировать спортивную площадку в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. После завершения строительства футбольного поля он не предпринял мер по приведению установленных на площадке ворот для мини-футбола в состояние, при котором их эксплуатация была бы безопасной.

В июле 2025 года во время игры футбольные ворота опрокинулись на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался в больнице от полученных телесных повреждений.

Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно, а также лишил его права занимать определенные должности сроком на 1 год.

Мария Хоперская