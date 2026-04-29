В Невинномысске высадят 84 тысячи саженцев банановых растений

В Невинномысске, на территории первого в Ставропольском крае специализированного тепличного комплекса, планируется высадить 84 тыс. саженцев банановых растений. Строительство площадки уже ведется, о чем сообщил глава муниципалитета Михаил Миненков.

Разрешение на строительство комплекса уже выдано, земельные участки определены.

По словам Михаила Миненкова, в Невинномысске планируется возведение двух тепличных комплексов площадью по 150 тыс. квадратных метров каждый. В рамках научно-исследовательской работы этого объема достаточно, хотя с экономической точки зрения он не слишком значителен. После апробации технологии возможно расширение производства на другие территории Ставропольского края.

