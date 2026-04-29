В Дагестане движение восстановлено на 138 из 157 участков дорог

В Дагестане движение восстановили на 138 из 157 участок дорог, которые ранее закрывали из-за обильных осадков. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Дороги перекрывали в 31 муниципалитете. На сегодняшний день, без транспортного сообщения остаются два населенных пункта в Ахтынском и Шамильском районах, закрыты 17 участков дорог. Для них организованы объездные пути.

В ликвидации последствий стихии задействованы 62 единицы дорожной техники и 103 рабочих. Как отметили в министерстве, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Мария Хоперская