На Ставрополье осудят гендиректора фирмы по подозрению в сокрытии 6,7 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Эрте-С» по обвинению обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с июля 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная о наличии у предприятия долгов на сумму свыше 7 млн руб. и имея реальную возможность погасить их, умышленно утаил средства и собственность организации на 6,7 млн руб. Для того чтобы государство не смогло взыскать с организации деньги и наложить обеспечительные меры на ее активы для погашения задолженности, мужчина проводил финансово-хозяйственные операции через счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, он осуществил отчуждение дорогостоящего изотермического полуприцепа стоимостью более 5 млн руб.

Уголовное дело направили в Пятигорский городской суд.

Константин Соловьев