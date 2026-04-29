В Адыгее направят 4,3 млн рублей на благоустройство двора в Хакуринохабле

В ауле Хакуринохабль Шовгеновского района Адыгеи в 2026 году благоустроят дворовую территорию по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объем финансирования проекта составит 4,3 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства, транспорта и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

Работы пройдут по адресам: ул. Тургенева, 37; ул. Курганная, 1; ул. Шовгенова, 23. Подрядчик выполнит комплексное благоустройство, включая укладку тротуарной плитки, обустройство детской и спортивной площадок с безопасным покрытием, а также установку беседок для отдыха.

В минстрое республики также напомнили, что с 21 апреля по 12 июня проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год. В Шовгеновском районе на выбор представлены две территории — общественное пространство в центральной части аула Хакуринохабль и сквер участников СВО в поселке Зарево.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в станице Курджипской Майкопского района Адыгеи в 2026 году направят 3,6 млн руб. на благоустройство общественной территории по ул. Ленина. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Анна Гречко