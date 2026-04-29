Жительницу Ставрополья заключили под стражу за разбой и бандитизм
Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство следствия об аресте местной жительницы. Ее обвиняют в незаконном обороте оружия, участии в банде и разбое, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, обвиняемая в составе банды совершила три разбойных нападения с использованием огнестрельного оружия. Целями преступников стали магазины и автозаправка на территории Предгорного района и Кисловодска.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц — до 24 мая 2026 года. Решение суда пока не вступило в законную силу.