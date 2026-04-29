В станице Курджипской в Адыгее за 3,6 млн рублей благоустроят территорию

В станице Курджипской Майкопского района Адыгеи в 2026 году направят 3,6 млн руб. на благоустройство общественной территории по ул. Ленина. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства, транспорта и ЖКХ.

По данным источника, подрядчик демонтирует старые металлические ограждения, выполнит выкорчевку деревьев, а также обустроит покрытие, освещение и новые ограждения. На территории установят детскую и спортивную площадки.

Всего в 2026 году в Адыгее благоустроят 19 общественных и три дворовых территории. Кроме того, с 21 апреля по 12 июня в Адыгее проходит всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства на 2027 год. В Майкопском районе в перечень включены территории в селе Хамышки и станице Кужорской.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2026 году отремонтируют 8,4 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. На эти цели выделят свыше 400 млн руб. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев