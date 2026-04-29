УФАС выявило нарушения в закупке на ремонт дороги под Георгиевском

Ставропольское УФАС обнаружило нарушения в процедуре закупки на капитальный ремонт автомобильной дороги «Западный обход города Георгиевска». Начальная цена контракта составляла 433 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольный орган поступили жалобы на действия заказчика — Кировского филиала «Стававтодор». В ходе проверки специалисты установили, что порядок оценки, зафиксированный заказчиком в извещении, содержал требование к участникам о наличии опыта по проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации непосредственно на объекте — автомобильной дороге.

При этом заказчик не предоставил доказательств того, что на дороге, выступающей объектом закупки, находятся объекты культурного наследия. В результате Кировскому филиалу «Стававтодор» предписано внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок подачи заявок.

Мария Хоперская