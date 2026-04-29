Пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ в Туапсе потушили

В Туапсе ликвидирован пожар в двухэтажном многоквартирном доме, расположенном вблизи нефтеперерабатывающего завода. Возгорание, по данным оперативных служб, произошло ночью и в 2:40 перекинулось на здание.

На момент происшествия жильцы в доме отсутствовали — ранее, утром 28 апреля, они были эвакуированы. Площадь возгорания составила около 150 кв. м, пожар был полностью потушен к 4:40.

По состоянию на 29 апреля из домов, расположенных в непосредственной близости от НПЗ, эвакуированы 60 человек, включая девять детей. Накануне вечером эвакуированных, нуждавшихся во временном размещении, расселили в гостиницах Туапсе.

Вячеслав Рыжков