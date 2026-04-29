На Ставрополье 17-летний питбайкер пострадал в ДТП

В Минераловодском округе 17-летний питбайкер пострадал в ДТП. Авария произошла днем 28 апреля на улице Тенистой в хуторе Красный пахарь, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, питбайкер не справился с управлением спортинвентарем, из-за чего упал. Подростка доставили в больницу.

Автоинспекторы установили, что водительских прав питбайкер не имеет. Теперь ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. руб. за управление транспортом без прав (ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ). Подростка также могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Также полицейские оценят действия родителей подростка.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская