В Крыму задержан подозреваемый в подготовке покушения на силовиков

ФСБ России сообщила о задержании 49-летнего гражданина РФ, подозреваемого в подготовке покушения на руководителя одной из правоохранительных структур, а также в планировании терактов на объектах газо- и электроснабжения в Крыму. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. По решению суда он заключен под стражу.

По данным ФСБ, мужчина был завербован в 2025 году через мессенджер Telegram. В ведомстве утверждают, что по заданию куратора он осуществлял фото- и видеосъемку военных объектов, средств противовоздушной обороны, складов горюче-смазочных материалов и иной критической инфраструктуры на территории Крыма, после чего передавал координаты украинским спецслужбам.

Кроме того, как заявили в спецслужбе, задержанный получил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и проводил наблюдение за местом проживания предполагаемой цели. После выполнения заданий он должен был покинуть территорию России.

В ходе оперативных мероприятий у него было изъято готовое к применению радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия массой около 2 кг, взрывчатые вещества, а также устройства иностранного производства, предназначенные для сборки еще двух СВУ.

