Скончался глава противоэпизоотического отдела ветеринарии Новосибирской области

Мертвым найден глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур. Точная причина смерти устанавливается, пишет «Интерфакс».

По факту смерти главы отдела управления правоохранительными органами организована проверка. Как пишет издание НГС со ссылкой на супругу погибшего, у Сергея Тура возникли проблемы с сердцем. Незадолго до смерти он ушел на больничный.

В полномочия отдела, который возглавлял господин Тур, входили, в том числе, мероприятия по организации карантина и изъятия домашних животных в очагах заболеваний пастереллезом в марте этого года.

Александра Стрелкова