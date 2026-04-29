Объем продукции агросектора СКФО вырос в 11 раз за четверть века

С 2000 по 2025 год субъекты СевероКавказского федерального округа получили от Россельхозбанка 845 млрд руб. на развитие агропромышленного комплекса и за это время вывели на рынок ряд продукции, объем которой вырос до 11 раз. Об этом 29 апреля на сессии делового форума «Придерживаемся плана: развитие АПК в регионах СКФО» заявил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

По его словам, за последние четверть века Северный Кавказ превратился в один из опорных агропромышленных хабов страны и важнейшую базу продовольственной безопасности России, что подкрепляется как государственной поддержкой, так и масштабными инвестициями бизнеса и банка.

За 25 лет банк поддержал более 500 инвестиционных проектов в СКФО, вложив 845 млрд руб., из которых только в 2025 году выдал регионам свыше 108 млрд. Эти средства пошли на структурную перестройку аграрного сектора: от приобретения техники и сырья до строительства крупных животноводческих и растениеводческих комплексов.

По данным банка, к 2026 году плановая мощность уже введенных в эксплуатацию проектов составляет 180 тыс. тонн молока, 159 тыс. тонн овощей, 108 тыс. тонн мяса и 19 млн яиц в год. Крупнейшие из них включают ГК «Югагрохолдинг» в Чеченской Республике с тремя тепличными комплексами на 16 тыс. тонн томатов и огурцов, ООО «Ставропольская говядина» с мощностью до 5 тыс. тонн мяса, крупнейший в России комплекс по производству баранины ГК «Дамате» в Ставропольском крае и КарачаевоЧеркесской Республике на 25 тыс. тонн, а также несколько тепличных предприятий в КабардиноБалкарии и Ставропольском крае с плановыми мощностями до 17–18 тыс. тонн томатов в год.

Системный подход к развитию аграрного сектора и высокий уровень сельхозкооперации позволили Северному Кавказу в 1999–2024 годах в 3,2 раза увеличить производство масличных культур, в 3,1 раза — зерновых, в 2,5 раза — мяса, в 2,2 раза — молока, более чем в 3 раза — овощей, в 4,4 раза — сахарной свеклы и в 10,9 раза — плодовоягодной продукции. Эти темпы отражают сочетание бюджетных программ Минсельхоза, льготного кредитования и роста частных инвестиций. В 2025 году банк выдал агропромышленному комплексу России 666,3 млрд руб., из которых 24,7% — по льготным госпрограммам, а в первом квартале 2026 года в СКФО выдал еще около 3 млрд рублей, 81% из которых поступили в АПК по льготным ставкам. Наиболее активными регионамизаемщиками в сельском хозяйстве стали Ставропольский край, КабардиноБалкария и Северная Осетия — Алания.

На ближайшие 5–7 лет в СКФО планируют реализовать 62 инвестиционных проекта на общую сумму 156 млрд руб., которые обеспечат работой не менее 6 тыс. человек. Около 107 млрд из этих средств пойдут в растениеводство, включая овощи закрытого грунта, зерновые, масличные и плодовоягодные культуры, а остальные — в животноводство, логистику и переработку. Фокус традиционно сосредоточен на регионах с уже развитой инфраструктурой и логистикой: Ставропольском крае, КабардиноБалкарии и Северной Осетии — Алании. Значительную часть проектов реализуют в сотрудничестве с корпорацией «Кавказ.РФ», в частности, планируют строительство плодохранилища и модернизацию животноводческого комплекса молочного направления в Ставропольском крае, а также создание комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов в КабардиноБалкарской Республике.

Станислав Маслаков