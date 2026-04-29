Андрей Кравченко высоко оценил прошедший отопительный сезон в Новороссийске

Глава Новороссийска заявил, что отопительный сезон 2025-2026 года был пройден достойно. По словам Андрея Кравченко, количество аварий на сетях теплоснабжения сократилось вдвое.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Хочу сказать спасибо всей команде: прошлый отопительный сезон мы прошли достойно. Достигли запланированного — аварий стало вдвое меньше, а обращения от жителей сократились на 36%»,— сказал мэр Новороссийска на рабочем совещании с подчиненными.

Андрей Кравченко подчеркнул, что перед следующим отопительным сезоном специалисты должны будут провести масштабную работу для выхода на новый уровень. Объемы тепловых сетей в Новороссийске планируется увеличить в три раза, что позволит снизить количество аварийных ситуаций.

Мэр города поручил службам обеспечить четкую координацию и согласованность действий при проведении работ. В Новороссийске уже начали подготовку к следующему отопительному периоду. В АО «АТЭК» оповещали о плановых отключениях горячего водоснабжения для выполнения ремонтных работ на котельных и тепловых пунктах.

В отопительном сезоне 2025-2026 годов Новороссийск впервые за несколько лет получил паспорт готовности от Ростехнадзора.

