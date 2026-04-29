Тысяча жителей Новороссийска осталась без воды из-за утечки
В Новороссийске произошло аварийное отключение водоснабжения из-за утечки на сетях. По подсчетам МУП «Водоканал», без воды в настоящее время находятся порядка 1 тыс. абонентов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Утечку зафиксировали на сетях в районе улиц Народная и Старочеркесская. На период проведения восстановительных работ подачу водоснабжения приостановили в часть зон №4, 5. Вода отсутствует также в школе №18.
Работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 17:00. На время отключения «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам.