В Дагестане возбудили дело по факту гибели четырех человек в ДТП

В Магарамкентском районе Дагестана четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

По предварительным данным, 29 апреля около 00:30 на федеральной трассе возле села Картас-Казмаляр водитель автомобиля BMW X5, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21043.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-21043 скончались на месте.

Константин Соловьев