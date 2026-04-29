На Туапсинском НПЗ локализовали возгорание

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано в 07:05, сообщили в оперштабе Кубани. По состоянию на утро 29 апреля в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 312 человек и 73 единицы техники, включая силы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, городские школы продолжают работу без приема учащихся: выполнение образовательной программы обеспечивается за счет переноса занятий и уплотнения учебных тем, уточнили в управлении образования Туапсинского муниципального округа.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее заявлял, что ситуация с пожаром находится под контролем, однако требует повышенного внимания. По его словам, основные усилия сосредоточены на оказании помощи населению, оперативной ликвидации последствий и восстановлении нормальной жизнедеятельности города в максимально сжатые сроки.

Вячеслав Рыжков