Делегация из Геленджика выехала в Туапсе для ликвидации ЧС

Утром 29 апреля делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для оказания содействия в ликвидации последствий ЧС. Об этом заявил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

В состав делегации вошли сотрудники администрации Геленджика, спасатели, представители отрасли ЖКХ, строительной сферы и внутригородских округов.

Алексей Богодистов сообщил, что помогать жителям Туапсе Геленджик планирует в ежедневном формате. 28 апреля в Туапсе также прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава МЧС Александр Куренков.

София Моисеенко

