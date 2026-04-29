В районе Севастополя сбили 23 БПЛА и уничтожили 3 БЭКа

Силы Черноморского флота, подразделения ПВО и мобильные огневые группы в ночь на 29 апреля отразили комбинированную атаку, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, в районах Балаклавского муниципального округа и Северной стороны были сбиты 23 беспилотных летательных аппарата, еще три безэкипажных катера уничтожены на значительном удалении от берега.

Как отметил глава региона, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 мск 28 апреля до 7:00 мск 29 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областей, а также Республики Крым.

