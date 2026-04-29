В Ставрополе пенсионерка взыскала 515 тысяч рублей за наезд на нее самоката

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел дело о возмещении ущерба в пользу пенсионерки за наезд на нее самокатом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в июне 2025 года несовершеннолетний, управляя самокатом, совершил наезд на 73-летнюю женщину. В результате происшествия пенсионерка получила множественные переломы. Суд удовлетворил исковые требования частично. С законного представителя несовершеннолетнего в пользу пострадавшей взыскано 65 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба и 450 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Константин Соловьев