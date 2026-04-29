Бухгалтер школы в Черкесске незаконно перечислила себе свыше 1,6 млн рублей

Прокуратура города Черкесска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одной из общеобразовательных школ республиканской столицы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

По версии следствия, обвиняемая в период с января 2020 года по июль 2025 года, не проверяя должным образом достоверность составления подчиненными работниками бухгалтерских документов, заверяла их своей электронной цифровой подписью и направляла в финансовое управление для исполнения.

На основании сфабрикованных бухгалтером таким образом документов о размере полагающейся ей заработной платы на банковские счета подчиненной неправомерно были перечислены денежные средства в размере свыше 1,6 млн руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

