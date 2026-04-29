Житель Ессентуков погиб на СВО

Уроженец Ессентуков Андрей Малов погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Владимир Крутников.

Военный погиб 22 апреля в ходе боя за населенный пункт Купянск-Товарная, спасая раненых сослуживцев. В 2025 году награжден медалью «За боевые отличия», медалью «За воинскую доблесть» 2 степени, медалью «Участнику СВО», представлен к награждению орденом Мужества.

Прощание с Андреем Маловым состоится 30 апреля на кладбище «Франчиха» в Ессентуках.

Наталья Шинкарева