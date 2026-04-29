Глава МЧС провел оперштаб в Туапсе после пожара на нефтебазе

Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание оперативного штаба в Туапсе, где продолжаются работы по ликвидации последствий пожара и разлива нефтепродуктов. В совещании принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Министр прибыл в Краснодарский край по поручению президента России для личного контроля за тушением пожаров на нефтехранилищах и координации дальнейших действий на месте происшествия. Перед началом заседания оперативного штаба Александр Куренков и Вениамин Кондратьев совершили облет акватории Черного моря на вертолете, чтобы оценить текущую обстановку и масштабы последствий.

После осмотра территории глава МЧС дал ряд поручений, касающихся дальнейшей ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечения безопасности населения и предотвращения возможного ухудшения экологической обстановки.

По итогам совещания было заявлено, что основная угроза устранена: прекращено истечение горящей нефти. В числе приоритетных задач определены скорейшая ликвидация открытого горения на территории нефтеперерабатывающего предприятия, а также вывоз и утилизация загрязненного грунта в прибрежной зоне.

По официальным данным, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и пожара задействованы 360 человек и 60 единиц техники. К настоящему моменту собрано и вывезено более 8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

С 28 апреля на всей территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это решение позволяет оперативно привлекать дополнительные силы и ресурсы, а также ускорять проведение восстановительных работ.

Александр Куренков сообщил, что обстановка остается сложной, но находится под контролем. По его словам, имеющихся сил и средств достаточно для устранения угрозы, однако группировка продолжает усиливаться. В ближайшее время в район происшествия планируется перебросить не менее пяти километров боновых заграждений для предотвращения возможных выбросов в море.

На реке Туапсе уже выставлены девять рядов речных бонов. Для обследования дна и поиска возможных нефтепродуктов, попавших в акваторию из русла реки, в город прибудет сводная группировка из 40 водолазов. В нее войдут специалисты МЧС, «Кубань-СПАС» и других подразделений.

Губернатор Вениамин Кондратьев поблагодарил сотрудников МЧС за работу в сложных условиях. Он сообщил, что жители домов, расположенных рядом с предприятием, были эвакуированы. Из числа размещенных в пункте временного пребывания 26 человек уже переведены в гостиницу.

По словам главы региона, уже на следующий день численность группировки увеличат еще на 300 человек. Помощь Туапсе окажут шесть муниципалитетов края. Дополнительные силы распределят по отдельным секторам, где требуется усиление работ. При организации ликвидации последствий власти учитывают опыт, полученный ранее при устранении чрезвычайной ситуации в Анапе.

Мария Удовик