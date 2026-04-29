Власти Сочи заявили о чистой акватории перед стартом сезона

В Сочи стартовала подготовка прибрежных территорий к летнему курортному сезону. На ежедневной основе в городе организован экологический мониторинг акватории Черного моря и всей береговой линии в границах курорта — от Магри до устья реки Мзымты.

Контроль состояния моря и пляжей проводится как с воды, так и с суши. Морское обследование выполняет Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России совместно с Управлением гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи. Для этих целей задействованы три катера и гидроцикл.

Параллельно обходы пляжных территорий и осмотр галечной полосы осуществляют сотрудники районных администраций, представители департамента курортов и туризма, а также пользователи пляжей. Межведомственные группы проводят патрулирование побережья и фиксируют текущее состояние береговой инфраструктуры.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на данный момент акватория города остается чистой, следов загрязнений не выявлено. По его словам, ежедневный мониторинг проводится в профилактических целях, а сценарий загрязнения моря для Сочи оценивается как маловероятный, поскольку побережье защищено морским течением.

По оценке городских властей, обстановка на территории курорта остается стабильной. В администрации подчеркнули, что Сочи активно готовится к купальному сезону и рассчитывает принять отдыхающих в полном объеме после завершения всех подготовительных мероприятий.

Одним из ключевых этапов подготовки стали водолазные обследования морского дна на пляжах. Аттестованные специалисты уже приступили к работам. Погружения выполняются при благоприятных погодных условиях — полном штиле на море и достаточной прозрачности воды.

Во время обследований водолазы изучают дно в границах пляжных территорий на расстоянии до 50 метров от береговой линии. Проверка проводится на глубинах до 15 метров. Такие работы направлены на повышение безопасности отдыхающих и подготовку зон купания к массовому посещению.

Мария Удовик