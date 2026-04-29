Осужденному за фейки о ВС красноярцу отказали в снятии с профилактического учета

Житель Красноярска Денис Труфанов, получивший пять лет колонии по делу о фейках об армии, не смог добиться отмены решения о постановке его на профилактический учет. Об этом сегодня сообщили в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции (Кемерово), куда с жалобой обращался красноярец.

«Кассационная инстанция исходила из того, что профилактический учет осужденных, среди прочего, направлен на недопущение реализации намерений совершить правонарушение. Суд согласился с тем, что превентивная мера применена к осужденному при наличии достаточных к тому оснований, а также с соблюдением правил и процедуры постановки на профилактический учет»,— говорится в определении суда.

В июле 2024 года красноярца признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах РФ и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В период нахождения в СИЗО обвиняемого поставили на профилактический учет как «склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности».

Прибыв в колонию, осужденный оспорил постановку его на профилактический учет и подал административный иск. Однако решением Железнодорожного райсуда Красноярска от 23 апреля 2025 года и апелляционным определением Красноярского краевого суда от 5 августа 2025 года в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Илья Николаев