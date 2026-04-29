В Махачкале 759 улиц включены в границы ЧС из-за подтоплений

Врио главы администрации Махачкалы Нариман Батырбиев подписал постановление о расширении границ территории города, на которой действует режим чрезвычайно ситуации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Согласно опубликованному документу, режим ЧС в связи с наводнением установлен на 759 улицах. «Это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева