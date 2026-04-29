В аэропорту Челябинска задерживается 10 рейсов из-за беспилотной опасности

В челябинском аэропорту имени Курчатова задерживается десять рейсов после объявления режима беспилотной опасности в регионе. Информация отображена на онлайн-табло аэропорта.

Горожане не смогут вовремя вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Шарм-эш-Шейх. Время задержки авиарейсов варьируется от двух до девяти часов. Кроме того, в Челябинск с опозданием прибудут самолеты с пассажирами из Москвы и Сочи.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, режим беспилотной опасности в Челябинской области объявили ранним утром 29 апреля.

Виталина Ярховска